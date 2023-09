Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Sanatın gücü kullanılarak, terör örgütü propagandası yapılmasına karşıyız"

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, yarın İstanbul'da başlayacak.

Festivale ilişkin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 yıl önce açılan AKM'nin bugüne kadar 2 bin 556 etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve 2 milyon 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını aktardı.

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'nin 1 milyon ziyaretçiyi konuk edeceğine işaret ederek, sene sonunda bu yılki ziyaretçi sayısının 2 milyona ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

AKM'nin ses, ışık ve sahne sistemleriyle tasarımdan işlevselliğe pek çok özelliğiyle övgüyü hak ettiğini kaydeden Ersoy, "Son teknolojiyle donatılan bir sahnede, yurt içi ve yurt dışından bu sahnenin bir parçası olmak isteyen sanatçı ve toplulukları ağırlamaktan, halkımızı da dünya standartlarındaki gösterilerle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız çalışmalarla önemli kültür merkezlerini halkımıza kazandırdık. Yeniden inşa ve restore ettiğimiz bu binaları da kültür ve sanatla dopdolu yerler haline getirdik. Festivallerimizde de kültür-sanatı ülkemizin dört bir yanına yaydık." ifadelerini kullandı.

"Beyoğlu Kültür Yolu Festivali birbirinden eğlenceli, renkli kültür ve sanat etkinliklerine sahne olacak"

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilkinin "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" ile başladığını ve 40 ayrı noktada 300'den fazla etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Kapadokya'nın ardından 2 festivalimizi eş zamanlı olarak başlattık. Sümela ve Palandöken'de 19-27 Ağustos'ta gerçekleştirdiğimiz bu festivallerimiz halkımızın yoğun teveccühüyle karşılaştı. Sümela Kültür Yolu Festivali'nde 500'den fazla etkinliğe, bin civarında sanatçımız katılırken Palandöken Festivali'mizde ise 400'den fazla etkinliğe bin civarında sanatçımız eşlik etti. İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgemizin ardından bu kez Marmara bölgemize geldik ve 9-17 Eylül arasında Troya Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdik. Troya'da da 40'tan fazla mekanda 500'den fazla etkinlik düzenledik. Ardından da Güneydoğu Anadolu Bölgemize geçerek 16-24 Eylül'de GastroAntep Festivalini düzenledik. Antep görkemli ve leziz buluşmalara ev sahipliği yaparken, 40'a yakın noktada 400'den fazla etkinlik yaptık. Tamamlanan 5 festivalimizde başarılı sonuçlara ulaştık."

Mehmet Nuri Ersoy, 1 Ekim'de sona erecek Başkent Kültür Yolu Festivali'nin 50'den fazla noktada, 700'ü aşkın etkinliğe ev sahipliği yaptığını, dünyanın çeşitli bölgelerinden mistik müziklerin buluştuğu Konya Mistik Müzik Festivalinin de yarın sona ereceğini dile getirdi.

"Unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı seçkiler sergilenecek"

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne değinen Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali de 16 gün boyunca birbirinden eğlenceli, renkli kültür ve sanat etkinliklerine sahne olacak. Festival İstanbulluları 50'den fazla noktada binden fazla etkinlikle buluşturacak." ifadelerine yer verdi.

Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışında İDOB'un hazırladığı "Açılış Gecesi" konserinin sahneleneceğini belirterek, "Bu özel gecede solistleri, solist dansçıları, orkestrası, korosu ve 'Modern Dans Topluluğu İstanbul' dansçılarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Festivalde ayrıca Beethoven, Mozart, Bellini, Verdi, Çaykovski, Donizetti, Mascagni, Puccini ve Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler, Minkus ve Adam'ın unutulmaz bale eserlerinden çarpıcı seçkiler sergilenecek. Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı'nın, koro şefliğini Volkan Akkoç'un yapacağı konserde dünyaca ünlü bale gösterileri izlenebilecek." diye konuştu.

Sevilen müzikallerden "Damdaki Kemancı"nın yanı sıra "La Bayadere", "Rigoletto" operası ve "Faust" operalarıyla "Carmen" balesinin de festivalde izleyiciyle buluşacağını aktaran Ersoy, Devlet Tiyatrolarının "Binbir Gece Masalları" oyununun perdelerini festivalde açacağını söyledi.

Bakan Ersoy, özel tiyatroların "Tamamla Bizi Ey Aşk", "Şıngır Şıngır Beyoğlu", "Küheylan", "Vişne Bahçesi" ile "Çeko ve Pepo" adlı oyunlarının da festivalde gösterileceğini aktararak, "Fans Of The Galaxy Star Wars", "Yüz'de Yüz Birlikte Var Olmak", "Cumhuriyetle Büyüyen Türkiye", "Artı 700", "Hat ve Kaligrafik Eğilimler" ile "Andy Warhol Pop Art İstanbul", "Birvaktile", "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar", "Kahve Molası: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Kahvenin Serüveni", "Dance Of Colors", ve "Eskizden Piksele Dijital Sanat"ın da aralarında bulunduğu birçok serginin festival ziyaretçileriyle buluşacağını kaydetti.

"14 Ekim'de Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali başlayacak"

Anadolu Ateşi'nin festivalde 2 gösterileri yapacağına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Gilbert Varga yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 'Onno Şarkıları' ile Duygu Soylu ve Dino Merlin konserlerinin sesi AKM'den yükselecek. Sosyal medyada söylediği barış şarkılarıyla dünyaca ünlü Tunus asıllı Emel Mathlouthi, 10 Ekim akşamı AKM Türk Telekom Sahnesi'nde festivalin önemli konserlerinden birini icra edecek. Afrika'nın divası olarak bilinen Benin asıllı Anqelique Kidjo, festivalde yer alan diğer isim. Eşsiz ve güçlü yorumu ile Kidjo, 11 Ekim akşamı AKM'de sahneye çıkacak. Folk müzik alanında başarılı şarkılara imza atan Riff Cohen, 12 Ekim'de festivalin üçüncü gününde AKM Türk Telekom Sahnesi'nde olacak. İbranice, Arapça ve Fransızca söylediği şarkılarla tanıdığımız Riff Cohen unutulmaz bir konser verecek. Ayıca Genç Ses II. Türk Müziği Ses Yarışması finali de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılacak."

Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nin 14 Ekim'de, restorasyonu tamamlanan Tarihi Tekel Binası'nın odak noktası olacağı Efes Kültür Yolu Festivali'nin ise 28 Ekim başlayacağını sözlerine ekleyerek, "11 duraklık festival maratonumuzu 4-12 Kasım'da gerçekleştireceğimiz Antalya Kültür Yolu Festivali ile bu sene için sonlandıracağız. Festivalleri bitirdik diye dinlenmek yok. Hemen gelecek sene için hazırlıklara başlayacağız. 2024 için hedefimiz 15 ilde festivallerimizi gerçekleştirmek. 2028 yılında ise festival coşkumuzu 35 ile yayacağız." dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yer alan "Kurak Günler" filmiyle ilgili tartışmalara da değinen Ersoy, "Bu konuyla ilgili en başından beri Bakanlığımızın tavrı çok net. Bakanlık olarak kültür ve sanatın her daim destekçisiyiz. Ancak sanatın gücü kullanılarak, terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul ilk 8 ayda 11 milyon 524 bin 246 yabancı ziyaretçiyi ağırladı

İstanbul'un bu yılın ilk 8 ayında önemli bir rekora imza attığını söyleyen Ersoy, "İstanbul 11 milyon 524 bin 246 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul'a gelen yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,20 artış gösterdi. İstanbul'u ziyaret eden yabancı ziyaretçiler sırasıyla Rusya, Almanya ve İran oldu. İran'ı ABD ve Suudi Arabistan izledi." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Michelin seçkisinin de Türkiye'de ağırlığını arttırmak için adımlar attıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz sene İstanbul'daki 53 restoran Michelin Rehberi'nde yerini aldı. Restoranlar arasında bir tanesi iki Michelin Yıldızı, dört tanesi bir Michelin Yıldızı, bir tanesi ise sürdürülebilirlik değerlerinde de ön plana çıkarak bir yıldızın yanı sıra Yeşil Michelin Yıldızı almaya hak kazandı. Yıldızlı restoranlar dışında 10 restoran 'Bib Gourmand' kategorisinde, geri kalan 38 restoran da tavsiye kategorisinde seçkiye dahil oldu. Dünyada gastronomi turizminde önde gelen rakip şehirlere baktığımızda, Tokyo'da 201, Paris'te 118, New York'ta 73 ve Londra'da 69 restoranın yıldız aldığını görüyoruz. Şu an itibarıyla hak ettiğimiz noktada değiliz ama büyük hedeflerimiz var."

Bu yıl imzalanan ek protokol ile Michelin Rehberi'ne İzmir ve Bodrum'un da dahil olduğuna işaret eden Ersoy, "Ben ve ekibim Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ülkemizin 100. yaşına yaraşır projelere imza atmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bahane bulmak, yorulmak, başladığın işi neticelendirmemek bizim lügatimizde yer almıyor. Bu çerçevede kültür yolu festivallerimizde emeği geçen tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.