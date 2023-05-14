Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, oyunu Ortaköy'de kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

Eşi Pervin Ersoy ile Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Bakan Ersoy, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy kullanma işlemini saat 11.00 civarında tamamlayan Ersoy, basına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de demokrasinin çarklarının tıkır tıkır işlediğinin dünyaya gösterilmesi açısından çok önemli bir etkinlik. O yüzden önemsiyoruz, bu seçimlerin huzurlu bir ortamda tamamlanmasını. Şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.