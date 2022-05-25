Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Midyat'ta (2) - Haberler

'MİDYAT HAK ETTİĞİ NOKTADA DEĞİL'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, esnaf ziyaretinin ardından çalışmaların sürdüğü 'Matiate Yeraltı Şehri Altunkaynak Kazı Alanı'na geçti. Bakan Ersoy, burada yaptığı incelemenin ardından, ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy burada yaptığı açıklamada, "Nasıl Kapadokya'daki yer altı şehrimiz çok ünlendiyse buranın çok daha ünlü yer altı şehri olarak dünya ve arkeoloji literatürüne geçeceğini, ülkemizin turizm yüzlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Midyat sahip olduğu tarihi dokusuyla çok eski tarihlere varan Mezopotamya'nın kuzeyinde çok önemli ve değerli bir yerleşim merkezi. Dünyada birçok tarihi şehir var. Bu şehirler milyonlarca ziyaretçi alıyor. Midyat hepsinden çok daha eski. Bilim adamları 50 bin yıl öncesine varan yaşam izleri bulabiliyorlar. Buradan çok daha genç olan tarihi şehirler milyonlarca ziyaretçi almasına rağmen Midyat şu anda istediği, hak ettiği noktada değil. Midyat'ın dünya turizm pastasından hak ettiği değeri alması için bir eylem planı çerçevesinde neler yapılması gerektiğini yerel yönetimlerle değerlendirdik. Hızlı bir şekilde bunu sonuçlandırmak istiyoruz. Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiş olan birçok da kilisemiz ve manastırımız var. Onlarla ilgili restorasyon ve renovasyon destek çalışmalarımıza da devam edeceğiz" dedi.

Mehmet Halis NAYIFOĞLU(MİDYAT(Mardin),