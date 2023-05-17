Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı

Güncel Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Ersoy, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Basın kapalı gerçeklesen toplantıya, Malatya Valisi Hulusi Sahin, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.???????

Malatya Seçim Sonuçları
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Malatya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title