Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kürşad Zorlu ile Türk Dünyası Projelerini Görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'yla görüştü.

Ersoy, görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Sayın Kürşad Zorlu'yu Bakanlığımızda ağırladık. Kültür ve sanat politikalarımız ile Türk Dünyası'na yönelik çalışmalarımızı ele aldık. 2026 yılında Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Ankara'mızda hayata geçireceğimiz projeler ve etkinlikler üzerine verimli bir değerlendirme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."