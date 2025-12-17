Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Kendi Tarihini ve Kültürünü Bilen Bir Gençlik, Dünyayla Rekabet Edebilir"

(ANKARA) - "Genel Okuyucu Dizisi Projesi" lansmanında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eserler, gençlerimizin tarih meselelerinde gerek gündelik hayatlarında gerekse uluslararası platformlarda özgüvenle konuşabilmesi için onlara sağlam bir arka plan bilgisi sağlayacaktır. Kendi tarihini ve kültürünü bilen bir gençlik, dünyayla rekabet edebilir" dedi.

Bakan Ersoy, "Genel Okuyucu Dizisi Projesi"nin lansmanına katıldı. Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi kütüphanelerinin bir araya getirildiği dört katlı yeni kompleks hakkında bilgi veren Ersoy, kompleksin her katının bir kuruma ait olduğunu belirterek, toplam 453 bin 435 materyal, 200 kişilik ortak okuyucu salonu, 16 özel çalışma odası ve yaklaşık 100 bin kitap kapasiteli balkon raf alanlarıyla hizmet vereceğini açıkladı.

Programa ayrıca Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs de katılarak konuşma yaptı.

" Bu proje 'Tarih sıkıcı ve anlaşılmazdır' algısını kırmak üzere tasarlandı"

Dijital çağın sunduğu sınırsız bilgi erişimiyle birlikte, bilgi kirliliği ve yüzeysellik tehlikesine de dikkat çeken Bakan Ersoy, sosyal medyada hızla tüketilen içeriklerin tarih gibi derinlikli konuların anlaşılmasını zorlaştırdığını söyledi. Türk Tarih Kurumu'nun en önemli sorumluluklarından birinin, özellikle genç kuşakları ve gelecek nesilleri güvenilir ve bilimsel kaynaklarla buluşturmak olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"'Genel Okuyucu Dizisi' ile başlatılan 100 kitaplık bu proje, özellikle gençlerin 'tarih sıkıcı ve anlaşılmazdır' algısını kırmak üzere ve tarihimizin temel meselelerini herkese hitap ederek anlatacak şekilde tasarlandı. Her bir eser, modern yayıncılık standartlarına uygun, görsel açıdan zenginleştirilmiş ve gençlerin hızla okuyup kavrayabileceği bir akıcılıkta kaleme alındı. Bu proje, gençliğe şunu söylüyor: Tarih, senin hikayendir. Onu başkalarının çarpıtmasına izin verme, kendi kaynaklarından öğren. Tarih felsefesi açısından baktığımızda, bu serinin en önemli katkısı, 'geçmişi anlama yöntemini' öğretmek olacaktır. Okuyucu sadece olayları değil olayların nedenlerini, sonuçlarını ve farklı perspektiflerini de öğrenme fırsatı bulacaktır. Bu da onlara sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği de doğru okuma yeteneği kazandıracaktır. Kitap, dijital dünyanın geçici bilgilerine karşı kalıcı bir abidedir. Bu 100 kitap, ülkemizin her bir ferdini ortak bir tarihsel bilgi zemini etrafında birleştirecek, kültürel kimliği yeniden tanımlayacak bir hareket noktasıdır."

"Kendi tarihini ve kültürünü bilen bir gençlik, dünyayla rekabet edebilir"

Proje kapsamında yayımlanacak eserlerin içeriklerine değinen Bakan Ersoy, "Türklerin Göç Yolları", "Türk Kültür ve Sanatının İncelikleri", "İlk Türk Topluluklarından Büyük Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletçiliğimiz", "Tarihe Mal Olmuş Devlet Adamlarımız" ve "Askeri Zaferlerimiz, İstiklal Mücadelelerimiz" gibi başlıkların özellikle gençlerin ilgi alanları dikkate alınarak seçildiğini söyledi. Bakan Ersoy, "Bu eserler, gençlerimizin tarih meselelerinde gerek gündelik hayatlarında gerekse uluslararası platformlarda özgüvenle konuşabilmesi için onlara sağlam bir arka plan bilgisi sağlayacaktır. Kendi tarihini ve kültürünü bilen bir gençlik, dünyayla rekabet edebilir" dedi.

Ersoy, bir ülkenin en büyük gücünün bilinçli ve okuyan bir halka sahip olması olduğunu vurgulayarak, 100 kitaplık Genel Okuyucu Dizisi ile bu bilince katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Tarihsel ve kültürel zenginliğin, köklü bir birikimin ürünü olduğunu belirten Ersoy, kitapların bu birikime açılan engin birer kapı niteliği taşıdığını dile getirdi. Bakanlık olarak bu bilinçle hareket ettiklerini kaydeden Bakan Ersoy, bağlı ve ilgili tüm kurumlarla birlikte tarihi ve kültürel varlığın her unsurunu ele alarak tanıtmak ve halkın istifadesine sunmak için aralıksız çalıştıklarını aktardı.

Kütüphanenin dijital erişim imkanı sunduğunu da belirten Bakan Ersoy, "kutuphane.ayk.gov.tr" adresi üzerinden kullanıcılara hizmet verileceğini bildirdi.

Her yaştan okuyucuya hitap edecek nitelikte 100 tarih kitabının yayımlanacak

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, tarihçiliğin birikimini yalnızca akademik çevrelerle sınırlamayıp doğrudan milletin kalbine ulaştıracak "Genel Okuyucu Dizisini" takdim etmekten onur duyduğunu belirterek, 100 kitaptan oluşan bu projenin yalnızca bir yayın faaliyeti değil, ulusal hafızayı gençleştiren ve ortak geçmişle aradaki mesafeyi kapatan kültürel bir köprü olduğunu ifade etti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs, 2023 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile yapılan istişareler sonucunda, özellikle gençler başta olmak üzere her yaştan okuyucuya hitap edecek, kolay taşınabilir ve hızlı okunabilir nitelikte 100 tarih kitabının yayımlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Örs, şehir tarihleri, önemli şahsiyetlerin hayat hikayeleri ile siyasi, diplomatik ve askeri konuları kapsayan bu projede 27 eserin baskıya ulaştığını, şu ana kadar kitapların yaklaşık yüzde ellisinin kuruma teslim edildiğini ve 48 kitabın hazır olduğunu belirtti.

Program, kurdele kesilmesinin ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kütüphaneleri'nin resmi açılışının gerçekleştirilmesiyle sona erdi.