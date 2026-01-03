Bakan Ersoy: "Bugüne Kadar Türkiye'ye Kazandırılan Toplam Eser Sayısı İse 26 Bin 767 Oldu"

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede "kararlılıkla" yol alındığını belirterek, "Bugüne kadar Türkiye'ye kazandırılan toplam eser sayısı ise 26 bin 767 oldu" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede kararlılıkla yol alıyoruz. Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarımızı; bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ediyor, ait oldukları topraklara kazandırıyoruz.

Son yıllarda bu alandaki çalışmalarımız somut sonuçlara dönüştü. 2018–2025 döneminde 9 bin 133 eser ülkemize iade edildi.

2002–2025 yılları arasında iade edilen eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı. Bugüne kadar Türkiye'ye kazandırılan toplam eser sayısı ise 26 bin 767 oldu.

Her bir iade; tarihimize, hafızamıza ve kültürel egemenliğimize sahip çıkmanın açık bir göstergesidir. Bu mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."