Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İletişim Başkanı Duran'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Burhanettin Duran'ı ziyaret ederek kendisine yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Kurumsal iletişim süreçlerimiz ve kültür-turizm alanındaki güncel çalışmalarımız üzerine kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik. Ülkemizin tanıtımına, uluslararası iletişim gücümüzün artırılmasına ve kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak hedeflerimizi ele aldık. Sayın Duran'a görevinde başarılar diliyor; verimli iş birliğimizin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğine inanıyorum."