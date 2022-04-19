Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Nebi Aşkına" adlı konseri izledi - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Nebi Aşkına" adlı konseri izledi

İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Nebi Aşkına" adlı konseri izledi.

ANKARA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "Nebi Aşkına" adlı konseri izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluk sanatçılarının seslendirdiği ilahilerden ve türkülerden oluşan "Nebi Aşkına" adlı konseri izledi. CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda gerçekleşen konser, şef Yusuf Kayya idaresinde yönetilirken Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu konsere katılan topluluklar arasında yer aldı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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