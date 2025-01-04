Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
Ne yağmur ne çamur! Hayranları AKM'ye akın etti
Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
Törende Ferdi Tayfur ile ilgili sözleri dikkat çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ferdi Tayfur'un Cenaze Törenine Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ferdi Tayfur'un Cenaze Törenine Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılarak kaybı için duyduğu üzüntüyü ifade etti. Tayfur, Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olarak anıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Türkiye'nin çok önemli bir değerini uğurladığını belirterek, "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ferdi Tayfur, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
img

THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
img

O ilimizde dev maden rezervi için çalışmalar başladı
img

Fiyatını gören kuyruğa girdi! Poşet poşet aldılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Tuğçe Tayfur babasının cenazesine katılamayacak
Küs olduğu babasının cenazesine katılamayacak

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.