Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Düzce'de Ziyaretlerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü makamında ziyaret eden Ersoy, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Ersoy, daha sonra bölgede 2019'dan bu yana Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan arkeolojik çalışmaların sürdüğü Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Özlü ve kazı sorumlularından bilgi alan Bakan Ersoy, kazılarda gün yüzüne çıkarılan bulguları inceledi, kazı ekibiyle sohbet etti.

Bakan Ersoy, Düzce Valisi Aslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.