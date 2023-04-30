Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Demre'de AK Parti teşkilatıyla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Demre ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Demre ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi.

Ersoy, partililerle sohbet ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçede bulunan Aziz Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesi'nin Antalya turizmi açısından önemli olduğunu ifade eden Ersoy, kilisede önemli bakım ve restore çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Türkiye'de yapılan yatırımlarla turizmin de gelişme kaydettiğini ifade eden Ersoy, terörle etkin mücadele yürütüldüğünü, ulaşımın konforlu hale getirildiğini kaydetti.

Küresel salgın döneminde de Türkiye'nin başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu aktaran Ersoy, Güvenli Turizm Sertifika Programı ile turist ağırlamaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Ersoy, bu yıl turizm rakamlarının çok iyi ilerlediğini belirterek, yıl sonu hedeflerine ulaşmayı beklediklerini kaydetti.

Antalya Havalimanı'nın kapasitesini de artırdıklarını dile getiren Ersoy, turizmden her sektörün kazandığını bildirdi.