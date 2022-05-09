Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Vakıf Haftası mesajı Açıklaması - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Vakıf Haftası mesajı Açıklaması

AA - Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Vakıf Haftası mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıf Haftası'nı kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıf Haftası'nı kutladı.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vakıf bir gönül mesaisi, bir vicdan meselesi ve merhamet düşüncesinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde kurumsallaşmasıdır. Milletimiz var oldukça vakıf medeniyeti de var olmayı, insanlığın yarınlarına dair umudu korumayı sürdürecektir. Vakıf Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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