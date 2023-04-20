Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında, bu yıl ramazan ayına olduğu gibi bayrama da biraz buruk girildiğini belirtti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devlet ve millet omuz omuza vererek deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının en kısa süre içinde sarılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnanıyorum ki devletimizin ortaya koyduğu bu yoğun çaba neticesinde çok daha güvenli şehirler inşa edilecek. Rabbim birlik ve beraberlik içinde bizleri bir sonraki ramazan ayına kavuştursun."

Ersoy, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur dolu günler getirmesi temennisinde bulundu.