Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ziyarette bulundu.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Milli Eğitim Bakanı Tekin'i makamında ziyaret ederek kültür, sanat ve eğitim alanındaki ortak hedefleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Ersoy, "Yeni kuşakların, kültürel bilinci yüksek, sanata duyarlı bireyler olarak yetişmesi için yürüttüğümüz çalışmaları istişare ettik. Eğitimde kültür ve sanat ekseninde yürütülen işbirliklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin de NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bakanlık olarak evlatlarımızın sanata ve kültüre duyarlı bireyler olarak gelişimlerini destekliyor, işbirliklerimizi bu perspektifte şekillendiriyoruz. Nazik ziyaretlerinden ötürü Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."