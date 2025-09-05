Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Halk Kütüphaneleri Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizde üye sayısı 6,7 milyona, kullanıcı sayısı 38,7 milyona ve toplam kitap sayısı 25,1 milyona ulaştı. Bu üç başlıkta tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Ersoy, Kayseri'de Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren insanların keyifli ve verimli zaman geçirebilecekleri, öğrenmenin, deneyimlemenin, üretmenin ve eğlenmenin bir arada mümkün olduğu sosyal yaşam alanları kurduklarını belirtti.

Açılışı gerçekleştirilen Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi'nin bu anlayışın bir yansıması olduğunu ifade eden Ersoy, 1758 metrekare kullanım alanı, 450 kişilik oturum kapasitesi ve 20 bin kitaplık koleksiyonu ile hayata geçirilen kütüphanenin Kayseri'nin kültür ve eğitim hayatına kazandırılmış bir değer olduğunu vurguladı.

Ersoy, ??????her yaşa ve gruba hitap edebilecek, hayatın içinde her an ulaşılabilir olacak, okuyup öğrenmekten tasarlayıp üretmeye evrilen zihinsel süreci besleyecek bir kütüphane konseptini hayata geçirmenin ve bunu yaygınlaştırmanın çabasını verdiklerini dile getirdi.

Bakanlık hizmetlerini çağın gerekleri ve teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda sürekli yenilediklerinin ve geliştirdiklerinin altını çizen Ersoy, dijital kütüphane projelerinden çevre dostu bina standartlarına, yapay zeka temelli dijital kütüphane asistanlarından engelsiz erişim çözümlerine kadar geniş bir dönüşüm programını bu vizyonla yürüttüklerini söyledi.

1300'ü aşkın halk kütüphanesiyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiklerini ifade eden Ersoy, bebek, çocuk, AVM, havalimanı ile ihtisas ve edebiyat müze kütüphaneleriyle çok yönlü ve kapsayıcı hizmet modeli sunduklarını aktardı.

Bakan Ersoy, 6 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanının 410 bin metrekareden 750 bin metrekareye çıkartıldığını ve yüzde 83'lük bir artış sağlandığını, oturma kapasitesini de yüzde 54 artırarak 97 bin kişiden 150 bin kişiye çıkardıklarını kaydetti.

Hizmet kalitesini yükselterek kullanıcı deneyimini üst seviye taşıdıklarını ve erişim olanaklarını artırdıklarını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"2024 yılı sonunda halk kütüphanelerimizde üye sayısı 6,7 milyona, kullanıcı sayısı 38,7 milyona ve toplam kitap sayısı 25,1 milyona ulaştı. Bu üç başlıkta tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Sadece bir yıl içinde kullanıcı sayımız 5 milyondan fazla artış göstermiştir. Bu başarı hızla büyüyen kapalı kullanım alanlarımız, zenginleşen koleksiyonlarımız ve teknolojiyi etkin kullanan hizmet modellerimiz sayesinde mümkün olmuştur. Hatırlatmak isterim ki sadece son iki yılda yenilediğimiz ve sıfırdan inşa ettiğimiz kütüphane sayımız 170'in üzerindedir. Bütün bunları göz önüne aldığımızda, ifade ettiğim anlayış ve vizyonu sözde bırakmayıp eser ve hizmetlere dönüştürdüğümüzü rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer siz ihtiyaca karşılık veren, soruna çözüm üreten modern ve kaliteli hizmetler, eserler üretirseniz bu aziz millet onu daima sahiplenecek ve kullanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, millete hizmetkar olma anlayışıyla geçen 23 yılda üretilen nice hizmet ve eserle bu gerçek kendini tekrar tekrar ispat etmiştir. Allah'ın izniyle bundan sonra da böyle devam edecektir."

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi'nin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin 20 yıl önce turizmde çok gerilerde olduğunu ifade eden Elitaş, Türkiye'nin şu anda Avrupa'da en ön sıralara geldiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, protokol üyeleri ile kurdele keserek kütüphanenin açılışını yaptı.

Bakan Ersoy Kayseri Kültür Yolu Festivali sergilerini gezdi

Öte yandan Bakan Ersoy, açılış öncesi Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kayseri Sanat Galerisi'ni ziyaret etti.

Kayseri Kültür Yolu Festivali kapsamında galeride ziyaretçilerin beğenisine sunulan, Picasso'nun çalışmalarındaki farklı tekniklerin görülebileceği ve 50 eserin bulunduğu "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisini gezen Ersoy, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından tarihi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ndeki "Adil-i Mutlak Hat Sergisi"ni ziyaret eden Ersoy ve beraberindeki protokol üyeleri, buradaki eserleri inceledi.

Daha sonra, bir süre önce babasını kaybeden yapımcı, senarist Mehmet Bozdağ'ın evine giden Ersoy ve beraberindekiler, Bozdağ ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Ayrıca Bakan Ersoy ve beraberindeki protokol üyeleri, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in türbesine de ziyarette bulundu.