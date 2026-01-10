Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda basın mensuplarının doğru ve tarafsız habercilik görevini takdir etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Doğruyu, tarafsızlığı ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel