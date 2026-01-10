Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda basın mensuplarının doğru ve tarafsız habercilik görevini takdir etti.

Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Doğruyu, tarafsızlığı ve kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500

