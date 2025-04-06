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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünde, ajansın tarihsel önemine ve habercilikteki başarısına vurgu yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele döneminde milletimizin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, bugün de doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğiyle ülkemizin gururu olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansının (AA) 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele döneminde milletimizin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, bugün de doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğiyle ülkemizin gururu olmaya devam etmektedir. Bu anlamlı mirası yaşatan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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