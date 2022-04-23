Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakan Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, zorlu koşullara ve imkansızlıklara rağmen özgürlüğüne, geleceğine, vatanına sarsılmaz bir inançla bağlanan Türk milletinin, 23 Nisan 1920'de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), bu zorlu koşullardan çıkabilen bir milletin ruhu ve inancıyla kurularak Türk milletinin bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğünün sembolü haline geldiğini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1929'da bu günü çocuklara armağan ederek; uğruna büyük bedeller ödediğimiz, şehitler verdiğimiz ülkemizin her bir karış toprağının güvencesinin çocuklarımız olduğu gerçeğini bütün dünyaya göstermiştir.

Çocuklarımızın huzuru, daha aydınlık yarınlara ulaşması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için attığımız her adımda 23 Nisan 1920'nin ruhunu, 29 Ekim 1923'ün emanetlerini taşımanın sorumluğunu hiçbir zaman unutmayacağız.

Aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum."