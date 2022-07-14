Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz'un, Türk milletinin, milli iradenin ve hürriyet aşkıyla meydanlara inenlerin zaferi olduğunu belirtti.

Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin, tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştığını ifade etti.

Ülkenin bağımsızlığını yok etmeye dönük hain saldırıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye'yi etkisizleştirerek bir kukla devlete dönüştürmek istediğine işaret eden Ersoy, birliğe, kardeşliğe, milli iradeye ve cumhuriyetin en temel değerlerine karşı girişilen saldırıyla Türkiye'ye diz çöktürülmek istendiğini belirtti.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"O tarihi gecede Türkiye'nin dört bir yanında bağımsızlığı ve özgürlüğü karakterinin ayrılmaz bir parçası olarak gören kahramanlarımız meydanlara inerek darbecilere unutulmayacak bir cevap vermiştir. Devlet ve millet ele ele vererek dün olduğu gibi bugün de 'Türkiye geçilmez' demiştir. 15 Temmuz milletin, milli iradenin, hürriyet aşkıyla meydanlara inenlerin zaferidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi, milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Bu anlayış doğrultusunda bizler 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."