Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insan için daima daha iyisini, daha fazlasını sunma kararlılığıyla bugün gelinen noktayı bir başlangıç kabul ettiklerini, mümkün olan en üst seviyede işçi ve emekçinin beklentilerini karşılayarak omuz omuza yarınlara ilerleyeceklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, hayatın içinde kullanılan her ürünün, faydalanılan her hizmetin ardında yoğun bir mesainin olduğunu daima hatırlamak gerektiğini belirtti.

İhtiyaçların sorunsuz karşılanmasının, hizmetlere eksiksiz ulaşımın, bu mesaiyi yapan, bu sürecin sürekliliğini sağlayan kadın ve erkekler sayesinde olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Onların alın teri ve emeği, 'hayat akışı' deyip sıradanlaştırdığımız, günbegün geride bıraktığımız her anın devamlılığını mümkün kılmakta ve her ayrıntının merkezinde yer almaktadır. Maaşlarından iş yeri koşulları ve sosyal ihtiyaçlarına kadar işçi ve emekçimizin mesaisinde adil ve hakça yapılan her iyileştirme, düzenleme ve uygulama, aldığımız hizmetin, kullandığımız ürünün kalitesini; milletimizin refah ve huzurunu, ülkemizin güçlü geleceğini temin etme sorumluluğumuzun gereğidir. Bu farkındalık, son 20 yılda benzeri görülmemiş düzenlemelerin gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır. Aynı bilinçle ve insanımız için daima daha iyisini, daha fazlasını sunma kararlılığıyla bugün gelinen noktayı bir başlangıç kabul ettiğimizi, mümkün olan en üst seviyede işçi ve emekçimizin beklentilerini karşılayarak omuz omuza yarınlara ilerleyeceğimizi bir kez daha belirtmek isterim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."