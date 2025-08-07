Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bitlis'te konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan süreç sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkin şekilde yönetebilmek adına ciddi imkanlar sunmaktadır. Yeni dönemle inşallah ciddi bir atılım yapacağız." dedi.

Programlara katılmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ile kente gelen Ersoy, Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Ersoy, kentteki çalışmalara ilişkin Karakaya'dan bilgi aldı, kaymakam ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu tüm alanlarda gerçekleştirmeye, topyekün bir kalkınma hamlesini hayata geçirmeye, değişen dünyada lider devlet olarak yerlerini almaya doğru kararlılıkla ilerlediklerini söyledi.

Bu doğrultuda şehirlerin gelişimine, eksikliklerinin giderilmesine ve tüm yönleriyle tanıtılmasına ayrı bir önem verdiklerini belirten Ersoy, "Özellikle turizm alanında artık ülkelerin rekabetinden ziyade şehirlerin rekabeti söz konusu. İşte bu nedenle çok güçlü bir kültürel ve tarihsel mirasa sahip olan Bitlis'in turizm pastasından hak ettiği payı almasını istiyorsak bunun için Bitlis'i bu rekabete hazır hale getirmek zorundayız. Bitlis'in sorunlarını ve eksikliklerini tespit edip kalıcı çözümler üreterek şehrimize değer katacak adımları atmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Bitlis'in kadim medeniyetlerin en müstesna eserleri bulunan şehirlerden biri olduğunu ifade eden Ersoy, kentin, dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlayacak ciddi bir kültürel hazineye sahip olduğunu dile getirdi.

"Bu kadim topraklar artık huzursuzlukla anılmayacak"

Bitlis'i dünya kentleriyle rekabet edecek seviyeye çıkartmak istediklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu açıdan söyleyebilirim ki tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bitlis'in ve bölgenin geleceğini yeni baştan şekillendirecek, Bitlis'in özellikle ekonomik olarak sıçramasına büyük katkı sağlayacak, şehirlerimizin geleceğe artık güvenle bakabileceği yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde başlayan süreç sahip olduğumuz potansiyeli en doğru ve etkin şekilde yönetebilmek adına ciddi imkanlar sunmaktadır. Yeni dönemle inşallah ciddi bir atılım yapacağız. Bu bağlamda Bingöl ve Bitlis'te ziyaret ve temaslar gerçekleştirmeyi uygun gördük. Bu illerimizin kültür-turizm çalışmalarını değerlendirmek, bu yeni dönemle hayata geçirilecek yeni projeleri ortaya koymak, yatırım hamleleri noktasında yerel paydaşlarımızla fikir alışverişinde bulunmak istedik. Hep söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz, bu bölgeler, bu kadim topraklar artık huzursuzlukla anılmayacak. Doğasıyla, kültürüyle, turizmiyle hayatımızda olacak. Bunun adımlarını attık, atmaya devam ediyoruz."

Ekonomik ve sosyal kalkınmada turizmin stratejik sektör olarak öne çıktığına vurgu yapan Ersoy, göreve geldikleri günden itibaren bu sektörün getiri ve kazanımlarını Türkiye'nin tamamına yaymayı, bölge bölge, il il, ülkenin tüm potansiyelini millet için faydaya dönüştürmeyi hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Halihazırda Bitlis'in kent merkezi, Nemrut Kalderası, Ahlat ve Tatvan ilçeleri olmak üzere dört ana turizm destinasyonu bulunduğuna işaret eden Ersoy, bunlarla birlikte Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Tatvan Turizm Merkezi gibi devam eden planlama çalışmaları olduğunu anlattı.

Buralardaki çalışmaları kente ve Bitlislilere mümkün olan en üst faydayı sağlama önceliği ve koruma-kullanma dengesi hassasiyetiyle yürüttüklerini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Yerelden bu bölgelere ilişkin bize gelen taleplerin, sunulan projelerin uygunluğunu da bu kıstaslar çerçevesinde değerlendirmekteyiz. Bakanlık olarak, Turizm Merkezi ile Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin üst ölçekli planlarını zaten onayladık. Alt ölçekli planların ise bölgeyi iyi tanıyan yerel yönetimlerin istekleri ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hızla değerlendirilip sonuçlandırılabileceğini düşünüyoruz. Bu noktada belediyelerimizin bizimle iyi bir koordinasyon sağlaması, bölge için turizm amaçlı gelişimi hedefleyerek belirlediğimiz yolda adımları birlikte atmamız önemli. Turizmin genel çatısı altında zaten önemli birer başlık olmaları dışında şehrimizin arkeolojik varlığını, kültür-sanat değerlerini ve doğal zenginliğini kendi özelinde de ele almak ve değerlendirmek gerekiyor."

Kültür-sanat noktasında yerel ve geleneksel değerleri koruyup yaşatırken, bu toprakları sanatın evrensel değerleriyle ulusal ve uluslararası farklı dallarda eser, temsil ve etkinliklerle buluşturacaklarını ifade eden Ersoy, "31 Temmuz'da, 2025 yılının ilk yarısına dair turizm rakamlarını ve değerlendirmelerimizi paylaştığımız lansmanımızda duyurmuştum. Bu yeni döneme kültür ve sanat aracılığıyla destek sunmak adına 5 şehrimizde 'Bir Anadolu Şenliği' adı altında etkinlikler düzenleyeceğiz. Bitlis bu 5 şehrimizden biri. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştireceğimiz şenliklerimizin ilki 22 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Hakkari'de yapılacak. Ardından sırasıyla Tunceli'de, Şırnak'ta, Bingöl ve 22 Eylül'de Bitlis'te olacağız. Çok değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Burası özenle korunmalı"

Bakanlıklarına bağlı Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüklerinin tüm imkanlarıyla Bitlis'te ve söz konusu diğer şehirlere zengin ve dolu dolu bir kültür-sanat iklimine kapı açacaklarını bildiren Ersoy, Bitlis'in kültür sanat hayatını bu topraklara yakışır şekilde daha da zenginleştireceklerini söyledi.

Kadim kardeşlikle harmanlanmış kültürün, sanatın, müziğin birleştiren ve kaynaştıran etkisinin kentin dört bir yanında hissedileceğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Doğal zenginlik ile ilgili olarak ise Nemrut Kalderası tek başına her şeyi anlatıyor aslında. Bir volkan olarak aktif olduğu çağlarda görkemiyle kelimeleri kifayetsiz bırakan Nemrut'taki bu muhteşem oluşum başlı başına Bitlis'i ziyaret etmek için yeterli bir sebeptir. Deniz seviyesinden 2 bin 247 metre yükseklikte sudan bir hilal olarak göz kamaştıran ve dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü, ayrıca Ilıgöl, Nazik Gölü, 6 mağara, şifalı kaplıca ve buhar kaynakları, jeotermal zenginlik, doğal volkanik oluşumlar ve bu eşsiz sahanın özgün iklim ve toprak yapısıyla ortaya çıkan ve farklı bitki türlerini bir arada barındıran florası ile yaban hayatı gerçekten çok özel."

"Kazı çalışmaları devam etmekte"

Ersoy, hem yatırım programı hem de Geleceğe Miras projesi kapsamında ödenek sundukları Bitlis Kalesi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazısı ile Kef Kalesi'nde arkeolojik kazıların sürdüğünü hatırlattı.

Ersoy, "Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar, mezar şahide ve sandukalarının zemin blokaj düzeltmeleri, epigrafik çözümlemeler, mimari çizimler, liken temizlikleri, restorasyon ve konservasyon ve temizlik çalışmaları olarak sürdürülmektedir. Kef Kalesi'nde yürütülen çalışmalarda ise fil ayaklarının yıkılmış ve çevreye yayılmış büyük blok taşları tekrardan ayağa kaldırılmaya başlandı. Urartu Sarayı'nın yukarı salonunda kazı çalışmaları devam etmekte ve ayrıca sarayın giriş kısmında da kazı çalışması yapılması planlanmaktadır. Bu alanlar dışında kurtarma kazısı olan Karçinbaşı mevki çalışmaları sürüyor." şeklinde konuştu.

Şehirlerin ve bölgelerin potansiyellerini esere, hizmete, ürüne ve etkinliğe dönüştürmenin önemli olduğunun altını çizen Ersoy, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Tanıtım konusunda Turizm Geliştirme Ajansı ile bakanlığımız çok önemli adımlar attı. Bu kapsamda özellikle GoTürkiye sitesinde GoBitlis ile ilgili çalışmalar da yaptık. Özellikle gösterim ve tanıtım çalışmalarından sonra Bitlis'le tıklanma oranlarında çok ciddi bir artış oldu. Bundan sonra da Turizm Geliştirme Ajansı ile ortak çalışarak tıklanma oranlarını daha fazla arttıracağız. Bugün yaptığımız toplantıda Turizm Master Planı'nı üniversitemizle hayata geçirme kararı aldık. Turizm Geliştirme Ajansımız da Turizm Master Planı'yla uyumlu bir şekilde tanıtımlarını yönlendirecek. Bitlis'in sadece yerli turistlerle değil yabancı turistin de ilgi odağı haline gelmesini sağlayacağız."

Daha sonra Bitlis Belediyesine geçen Ersoy, Belediye Başkanı Tanğlay'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi aldı, kentte tarihi dokunun ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan Sokak Sağlıklaştırma ve Dere Üstü Islah projeleri kapsamında Bitlis Kalesi'nin surları, dere yatağı ve Kalealtı Çarşısı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Çarşı merkezinde esnafı ziyaret eden Ersoy, bir çay ocağında vatandaşlarla çay içti, sohbet etti.

Bakan Ersoy'a Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, vali yardımcıları, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak eşlik etti.