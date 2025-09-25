Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beyoğlu'nda Esnafı Ziyaret Etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Galata'da esnaflarla bir araya geldi. Bakan Ersoy, cadde boyunca dükkanları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
Galata Büyük Hendek Caddesi'nden yürümeye başlayan Bakan Ersoy ve beraberindekiler, cadde boyunca dükkanları gezerek, esnafla ve vatandaşlarla konuştu.
Daha sonra Galata Kulesi'nin önünden geçerek İstiklal Caddesi'ne gelen Ersoy, nostaljik tramvaya binerek Taksim Meydanı'na geçti.
Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel