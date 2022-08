- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Barbarlık Müzesi'ni aslına uygun olarak restore ettik"

LEFKOŞA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barbarlık Müzesi'ni aslına uygun olarak restore ettik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da Barbarlık Müzesi'nin açılışına katıldı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı törende konuşma yapan Ersoy, insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından biri olan Kanlı Noel Katliamı'nda şehit olanları rahmetle andıklarını söyleyerek, "İnanıyorum ki bu hadise üzerine konuşmak hiçbirimiz için kolay bir durum değildir. Üzerinde 59 yıl geçmesine rağmen bu katliamın acısını yüreğimizde hissediyoruz ve bu öyle büyük bir acı ki yaşamımız boyunca bir an bile unutacağımıza ihtimal vermiyorum. Unutmayacağız Rum çetelerin, bir sağlık görevlisi olarak tek derdi insanları yaşatmak olan Kıbrıs alayındaki doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ı eşi ve üç çocuğunu gözlerini kırpmadan vahşice katletmelerini unutmayacağız. 1963 yılında gerçekleşen bu acı olayı her zaman, her şartta ve her platformda tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Kadınların, çocukların, yaşlıların Rum terör örgütleri tarafından nasıl elleri bağlanarak, katledilip toplu mezarlara gömüldüğünü, çocukların vurulduğunu, en barbar saldırılara maruz kaldığını herkese her fırsatta anlatacağız. Bu bizim şehitlerimize, tarihimize karşı en büyük sorumluluklarımızdan biri" ifadelerini kullandı.

Ersoy Kıbrıs davasının tarihimizde büyük bir yeri olduğunu söyleyerek, "Kıbrıs davası bizim kalbimizde, vicdanımızda, tarihimizde çok büyük bir yeri olan milli bir davadır. Bu dava, tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, mücadelesiyle büyük, 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Bu davanın sahibi olan büyük Türk Milleti olarak Kıbrıs Türkü'nün huzuru, güvenliği ve dünyadaki konumu için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rumlar büyük bir hukuksuzluğa imza atarak evlatlarımız hedef aldılar. Ancak devletimizin çok büyük olduğunu ve bu yaşananları hem unutmayıp hem de unutturmayacağını düşünemediler. Milletimiz öyle bir millettir ki ne tek bir şeyi unutur ne de tek bir karış toprağına göz diktirir. Murat İlhan'ın, Kutsi İlhan'ın, Hakan İlhan, adları sadece Kıbrıs'ta değil, Türk milletinin yüreğinde, Doğu Akdeniz'de, mavi vatan sınırlarında dolaşıyor" dedi.

90'lı yıllarda Saraybosna'da tarihin en büyük insanlık suçunun işlendiğine de değinen Ersoy, " Binlerce Boşnak soykırıma uğramıştı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın hemen ardından Barbarlık Müzesi'nin kurulması, yaşananların unutulmaması ve dünya kamuoyuna anlatılması açısından çok önemli. Ancak süreç içerisinde iklimsel ve kentsel döngünün etkisiyle müzede bazı sorunlar ortaya çıktı. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kıbrıs'ta son derece başarılı işlere imza atan TİKA ile Barbarlık Müzesi'nin restorasyonunun gerçekleştirilmesine karar verdik. Müzeyi aslına uygun olarak tamamladık" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Türkiye Cumhuriyeti'ne, Mehmet Nuri Ersoy'a ve TİKA'ya teşekkürlerini sunarak, "Bu önemli müzeyi tekrar en iyi şekilde çağdaş uygulamalarla restore ettikleri için ve bu müzenin daha fazla ziyaretçi alabilmesi için yapılan bütün detaylı ve ince çalışmaları kutluyorum ve teşekkür ediyorum" dedi.