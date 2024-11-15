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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Azerbaycan'da Kültürel İşbirliğini Görüştü

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakü'de Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi üzerine görüşmeler yaptı. Ayrıca, Türkiye pavilyonunu ziyaret eden Ersoy, Azerbaycan'dan Türkiye'ye olan ziyaretlerde %15 artış beklediklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakü'de Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli ile bir araya geldi.

Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) için geldiği Bakü'de mevkidaşı Kerimli ile görüştü.

COP29'daki Azerbaycan pavilyonunda gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkilerin mevcut durumu ve daha da geliştirilmesi hususu konuşuldu.

Bakanlar Ersoy ve Kerimli, daha sonra Türkiye pavilyonunu da ziyaret etti.

Bakan Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel faaliyetlerde ciddi artış olduğunu söyledi.

Ersoy, "Kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Turizm trafiği son yıllarda çok ciddi anlamda yükselmeye başladı. Bu sene Azerbaycan'dan Türkiye'ye ziyaretlerde yüzde 15 artış olacak ve 900 bin ziyaretçiye ulaşmış olacağız." dedi.

Ersoy, daha sonra Özbekistan pavilyonunu da ziyaret ederek Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov'la görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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