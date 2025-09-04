Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Artvin'de konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ersoy, Artvin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Turizm Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeşilin ve mavinin buluştuğu, dağların gökyüzüne uzandığı eşsiz şehir Artvin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güzellikler şehri Artvin hakkında geçmiş ziyaretlerinde, "Tabiatı güzel, havası güzel, insanı başka güzel Artvin. Binbir çeşidin, binbir lezzetin, binbir güzelliğin şehri Artvin" ifadelerini kullandığını belirten Ersoy, Artvin'in bu tanımlamayı en çok hak eden şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Ersoy, Artvin'in doğası, kültürü ve tarihiyle her alanda çok güçlü imkanlara sahip olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Artvin'de Kafkasör Yaylası başta olmak üzere birçok doğa harikası yayla bulunuyor. Karagöl gibi eşsiz doğa harikası, Borçka'daki güzellikler, Çoruh Nehri, Deliklikaya Şelalesi, Kaçkar Dağları ve özellikle ormanları, bitki çeşitliliği, yaban hayatı da Artvin'i ayrıcalıklı kılan özelliklerden sadece birkaçı. Ayrıca Artvin, doğal güzelliklerinin yanında gastronomi açısından da önemli bir kültür hazinesidir. Çok köklü geçmişten gelen kültürü yansıtan yöresel lezzetlerin yanında folkloru, tarihi yapıları, anıtları ve kültürel çeşitliliği de yine bu şehrin zenginlikleri arasında görmek mümkün. Tüm bu özellikler, güzellikler şehri Artvin'in nasıl güçlü bir kültür turizm potansiyeline sahip olduğunu da göstermektedir."

Katıldığı birçok toplantıda turizm potansiyeline sahip olmanın tek başına artık yeterli olmadığını açık şekilde anlattığını aktaran Ersoy, "Önemli olan bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde yönetilmesidir. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim bu tarz toplantılardan elde etmeyi çalıştığımız sonuç, bu bakış açısını yaygınlaştırmaktır." diye konuştu.

"2025 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyar dolar gelir elde ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmi stratejik sektör olarak ilan etmesinin ardından Bakanlık olarak yeni yol haritası belirlediklerini bildiren Ersoy, ülkenin ve şehirlerin turizm potansiyelini en doğru şekilde yönetmek adına bazı radikal kararlar aldıklarını vurguladı.

Ersoy, bu değişim hamlesinin ardından turizm alanında rekorlar kırmaya başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turizm kapasitemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyar dolar gelir elde ettik. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Demin de ifade ettiğim gibi bu başarıların arkasında ciddi irade ve gayret yer alıyor. Bu başarılar tesadüfle de elde edilmiyor. 200'e yakın ülkede şehirlerimizi ve ülkemizi tanıttık ve yoğun şekilde de tanıtmaya devam ediyoruz.

Amerika'da, Rusya'da, Çin'de, Almanya'da İstanbul'un, Antalya'nın, Diyarbakır'ın, Muğla'nın, Artvin'in güzelliklerini anlattık. Neden şehirlerimizi anlatıyoruz? Çünkü günümüzde turizm sektörünün dinamiklerini kökten değiştiren yeni gerçeklikle karşı karşıyayız. Artık turizmde rekabet yalnızca ülkeler arasında değil, şehirler arasında da yaşanıyor."

Bakan Ersoy, geçmişte ülke bazlı turizm pazarlaması yapıldığını ancak bugün şehirlerin de tanıtılmasına çok ayrı önem verildiğini söyledi.

İnternetin, sosyal medyanın ve en önemlisi ulaşım imkanlarının gelişmesiyle insanların dünyanın dört bir yanından kalkıp Artvin'in yaylalarını görmeye geldiğini hatırlatan Ersoy, farklı ulaşım imkanlarından da yararlanarak iki günlük hafta sonu tatilinde farklı şehirleri ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Ersoy, bu yeni gelişen durumlar karşısında Bakanlık olarak artık şehirlerin bu rekabette fark yaratması, turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda Artvin'in turizm potansiyelini doğru şekilde yönetmek adına tanıtım faaliyetlerini profesyonel anlayışla sürdürdüklerinin altını çizen Ersoy, şöyle devam etti:

"Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan yurt dışı PR çalışmaları kapsamında 2024 yılında Artvin'de etkinlikler gerçekleştirip farklı ülkelerden tur operatörü, influencer ve basın mensuplarını ağırladık. 10 ayrı dilde yayınlanmakta olan Go Türkiye platformunda Artvin'in tarihi ve turistik yerleri, doğası, müziği ve otantik atmosferi, festivalleri, gastronomisi ve rotaları hakkında çeşitli bilgiler oluşturuldu. Sosyal medya hesaplarında şehri tanıtan içerikler oluşturuldu. 2024 yılı ocak ayında Artvin tanıtım filmi hazırlandı ve CNN International kanalında yayınlanan Next Big Trip programında Artvin'e yer verilmesini sağladık. Ayrıca, restorasyon ve kazı çalışmalarının yanında kültür ve turizm alanında farklı alanlarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Ersoy, Bakanlık olarak her zaman Artvin'in ve Artvinlilerin yanında olduklarını belirterek, "Fakat burada bir hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Eğer bizler Artvin'e daha fazla turist gelmesini istiyorsak bunun için yapmamız gereken, belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda ortak hareket etmektir. Artvin'i seven, kalbi Artvin için atan, Artvin'in sahip olduğu bu güçlü turizm potansiyelinin etkin şekilde kullanılması gerektiğini düşünen herkesin bu hedeflere karşı birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde de şehirlerin bu rekabette geri durmasını istemediklerini anlattığına işaret eden Ersoy, "Gerçekten çok güçlü potansiyele sahip bir şehirden söz ediyoruz. Yaptıklarımızın daha fazlasını yapabileceğimize de inanıyorum. Bunun için Artvin'in potansiyeline uygun politikalar geliştirmek ve bu politikaların arkasında istikrarlı şekilde durmamız gerekmektedir." dedi.

Artvin'in Turizm Master Planı güncellenecek

Bakan Ersoy, hem Valilik'te hem Arhavi'de belediye başkanlarının katılımıyla iki toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, 2016'da yapılan Turizm Master Planı'nın hızlı şekilde güncellenmesi konusunu da ele aldıklarını söyledi.

Sahil bandında plaj çalışması yürüttüklerini anlatan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalışmasının tamamlanmasının ardından ücretsiz halk plajlarından birini bölgeye tahsis edeceklerini, sahil bandı boyunca halk plajlarını yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Artvin'deki tescilli camilerin röleve ve uygulama projelerini gelecek yıl hızlı şekilde tamamlamayı ve 2027'de restore etmeyi planladıklarını kaydetti.

Tescilli camilerden 5'inin özellikle çok önemli olduğuna değinen Ersoy, "Hem inanç turizmi olarak hem de kültür turizmi açısından çok ciddi potansiyele sahip ve bunları muhtemelen restorasyonu tamamlandıktan sonra bundan sonraki UNESCO Tescilli Yapılar Aday Programı'na da dahil edeceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Ersoy, toplantılarda turizm potansiyeli açısından belli ürünler üzerinde tartıştıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Doğa konusunda çok iyi korunmuş Artvin, bazen geride kalmanın avantajı da oluyor. Şimdi planlı şekilde, Turizm Master Planı ile birlikte başta yaylalarımız olarak, eko turizm, sürdürülebilir turizm açısından hızlı şekilde planlanması ki bunu biz 2026'ya, 2026'nın ortalarına kadar hızlı şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Sonra bu plan doğrultusunda özellikle korunmuş olan yaylalarımızın nitelikli turizm açısından nasıl tanıtılabileceği, geliştirilebileceği konusunda gerekli adımları yerel yönetimlerimizle hızlı şekilde atmayı planlıyoruz. Eğer bu şehre daha fazla turist gelirse, tabii ki elbette buradan kazançlı çıkacak olan Artvin şehridir, Artvinli hemşehrilerimizdir, sizlersinizdir. Bakanlık olarak her zaman yanınızda olduğumuzu sizlerin huzurunda tekrar ifade etmek istiyorum."

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin bu ikinci yüzyılında hayallerimizi gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için içinden geçtiğimiz bu önemli sürecin hayırlı şekilde sonlanmasının ardından hep birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza da yürekten inancımı belirtmek istiyorum."

Toplantıya, Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve diğer ilgililer katıldı.

Ersoy, kentteki programı kapsamında Artvin Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.