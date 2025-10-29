Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalyaspor Başkanı Perçin'i Ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin'i makamında kabul etti.

Kulübün açıklamasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu dolayısıyla Ankara'ya giden Perçin'in, bakan Ersoy ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Antalyaspor'un projeleri, şehrin turizm potansiyeli ve sporun turizmle bütünleşmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği kaydedildi.

Perçin'in kırmızı-beyazlı kulübe ve Antalya'ya desteklerinden dolayı bakan Ersoy'a teşekkürlerini sunduğu aktarıldı.