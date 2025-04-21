Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da bu yıl 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, " Antalya'nın 2025'i de rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Antalya'nın geçen yıllarda tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığına dikkati çeken Ersoy, "Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya'da bu yıl hedefimiz, 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Antalya'nın 2025'i de rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı'nın yalnızca bir ulaşım noktası olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin turizm vitrininde kritik rol oynadığını vurgulayan Ersoy, "Modern altyapısı ve artırılan kapasitesiyle havalimanımız, misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya hazır. Turizmdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye'yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.