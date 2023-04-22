Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde taksi durağını ziyaret ederek, esnafın bayramını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde taksi durağını ziyaret ederek, esnafın bayramını kutladı.

Antalya'da temaslarını sürdüren Ersoy, Kiriş Taksi Kooperatifine bağlı taksi durağına, makam aracı Togg ile geldi.

Burada taksicilerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Ersoy, istek ve sorunlarını dinledi.

Yerli ve milli otomobil Togg'a ilgi gösteren taksiciler, Bakan Ersoy'dan yeniden ÖTV'siz araç alımı ile Togg otomobili isteklerini ifade etti.

Kiriş Taksiciler Kooperatifi Başkanı Halim Altun, Bakan Ersoy'un ziyaretinden duydukları mutluluğu dile getirerek, yerli otomobili çok beğendiklerini ve Togg'u ticari taksilerde görmeyi arzu ettiklerini söyledi.