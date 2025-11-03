Haberler

Bakan Ersoy, AK Parti'nin İktidara Gelişinin 23. Yıl Dönümünü Kutladı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutladı. Ersoy, partinin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkenin istikametini ve milletin güvenini birleştiren mücadelede yer almaktan onur duyduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemizin istikametini, milletimizin güvenini ve devletimizin gücünü birleştiren bu mücadelede yer almaktan ben de büyük bir onur duyuyorum." ifadesini kulandı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin gönlünde yeşeren büyük bir davanın sessiz ama güçlü başlangıcının 23. yılındayız. Bugün, 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıkan Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutluyoruz. Ülkemizin istikametini, milletimizin güvenini ve devletimizin gücünü birleştiren bu mücadelede yer almaktan ben de büyük bir onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hizmet odaklı yürüyüşümüze aynı kararlılıkla devam ediyoruz. 23 yıldır kesintisiz olarak süren bu kutlu yürüyüş, millete adanmış bir liderliğin ve hizmet anlayışının en güçlü nişanesidir. Kutlu olsun."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
