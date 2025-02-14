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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afyonkarahisar'da Kütüphane Açılışları Gerçekleştirdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da Valilik ziyaretinin ardından Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Ersoy, kütüphanede incelemelerde bulunarak çocuklara hediyeler dağıttı ve yeni nesil kütüphaneler hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaret ve açılışlar gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaretinde, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Ersoy, Yiğitbaşı ile bir süre görüştü.

Daha sonra Ersoy, Kent Meydanı'ndaki Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Kütüphanenin içinde incelemelerde bulunan Ersoy, çocuklara hediye verdi.

Açılış sonrası, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyüne geçen Ersoy, yatırımları inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Sandıklı ilçesindeki kütüphane açılışında konuşan Ersoy, son bir kaç yıldır yeni nesil kütüphanelere geçtiklerini söyledi.

Ersoy, "Her yaş grubundan çocuklara hitap eden kütüphanelerden birisi Sandıklı'ya hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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