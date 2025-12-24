Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afrikalı kadın sanatçıların el emeği ürünlerini bir araya getiren Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy, Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi'ndeki Afrika Kültür Evi'ne ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında, kültür evinin kuruluş süreci ve amacı hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verildi. Afrika Kültür Evi'nin mağaza alanını da gezen Ersoy ve beraberindekilere Afrika kahvesi ikram edildi.

Programda ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından burslu öğrencilerin hazırlayıp sunduğu mini folklorik konser yer aldı.

Afrika Kültür Evi

Afrika Kültür Evi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerini kar amacı gütmeden Türkiye'de tanıtmak ve elde edilen geliri doğrudan üreticilere ulaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Mekan, aynı zamanda Türkiye'deki Afrikalı misyonların, öğrencilerin ve toplulukların bir araya gelerek kültürel etkinlikler düzenleyebilecekleri bir buluşma noktası olarak tasarlandı.

Giriş kat ve alt kat olmak üzere iki bölümden oluşan alanda, 41 Afrika ülkesinden kadın sanatçılar tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşuyor.

