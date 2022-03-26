Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Adana'da ziyaretlerde bulundu
AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
ADANA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Ersoy, Adana Valiliğine yaptığı ziyarette Vali Süleyman Elban ile makamında görüştü.
Ziyaretin ardından Adana Arkeoloji Müzesi'nin inşaatında incelemelerde bulunan Ersoy, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
İnşaatta çalışan işçilerle de sohbet eden Bakan Ersoy, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ersoy, kentteki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.