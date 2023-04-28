Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, İzmir'deki Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ülkenin kültürel mirasını korurken bir yandan da sanatını geliştirdiklerini, gelenek, örf ve adetlerini de yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ülkenin kültürel mirasını korurken bir yandan da sanatını geliştirdiklerini, gelenek, örf ve adetlerini de yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, Ödemiş'in tarihi mahallesi Birgi'de 1760'lı yıllarda yapılan ve Ege Bölgesi'ne özgü mimari üslubun bir örneği olarak gösterilen Çakırağa Konağı'nın restore edildikten sonra ziyarete açılışı için düzenlenen törene katıldı.

Yavuz, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin artık dünyaya yön veren, öncü bir ülke olduğunu, son 20 yılda pek çok alanda olduğu gibi kültür ve turizmde de önemli atılımlar yaptığını söyledi.

Ülkenin geleceği için en kıymetli hazineleri olan dil, kültür ve irfanı gelecek nesillere bırakmak için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Yavuz, "Çalışmalarımızın temelinde, sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazı olan kültürümüzün ihyası yer alıyor. Kültürel mirasımızı koruyup yenilerken, bir yandan da sanatımızı geliştiriyor, geleneklerimizi, örf ve adetlerimizi, günümüzde de yaşatmak için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Daha nitelikli bir turizm deneyimi yaşatabilmek için de tarihin, kültürün ve sanatın desteğinden yararlanıyoruz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır projeler"

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından stratejik sektör olarak açıklanan turizm alanındaki önceliklerinin çevreye, yerel halka önem vermek, sürdürülebilirlik, turizmi bütün yıla yayma, pazar ve ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır yüz akı projelerimizi birbiri ardına hayata geçirirken turizmde de ustalık seviyesine çıktık. Güvenli ve sürdürülebilir turizme öncelik vermemizin yanı sıra tanıtım hamlemiz de sonuç verdi. 2022 yılında 51.4 milyon yabancı ziyaretçiyle, tarihimizde ilk defa, dünya sıralamasında üçüncülüğe yükseldik. 46,3 milyar dolar gelir elde ettik. Bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Medeniyetlerin doğup geliştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin her bir köşesi büyük bir tarihsel birikim ve kültürel zenginlik barındırıyor."

İzmir'in de tarihi ve kültürel açıdan büyük zenginliğe sahip olduğuna işaret eden Yavuz, bölgede altyapı, üstyapı, turizmi geliştirme ve tanıtım projelerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

Yavuz, doğal güzellikler, kültür ve gastronomi gibi değerlerle öne çıkan İzmir'in geleceğini sürdürülebilir turizmin belirleyeceğine dikkati çekerek, "UNESCO'nun geçici miras listesine aldırdığımız, uzun geçmişi boyunca birçok uygarlığa ev sahibi olan Birgi, bu çerçevede çok önemli bir potansiyele sahip. Türk sivil mimarisinin en nadide örneklerini görebildiğimiz, her yeri asırlık çınarlarla, ceviz ve kestane ağaçlarıyla bezeli şirin Birgi'yi Dünya Turizm Örgütünün Dünyanın En İyi Turizm Köyleri listesine teklif ettik ve kabul gördü. Bu listede yer alan Türkiye'deki 5 köyden biri oldu." dedi.

Restore edilerek yeniden ziyarete açılan Çakırağa Konağı'nın da ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden biri olduğunun altını çizen Yavuz, konağın Osmanlı gündelik yaşamının anlaşılması açısından da önemli bir bilgi kaynağı olduğunu, nadide duvar ve tavan süslemeleri, kalem işleri ve ahşap oymacılık konularında da örnek gösterildiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, özgün tarihi yapıları restore ederek, onlara kültürel işlev vermeyi bir ilke olarak benimsediklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise tarihe tanıklık eden Çakırağa Konağı'nı yeniden ziyarete açmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy da 3 bin yılı aşkın tarihiyle Birgi'nin, Türkiye'nin önemli tarih, kültür, doğa, inanç turizmi noktalarından biri olduğunu belirtti.

Konağın ziyarete açılış törenine il ve ilçe protokolü ile Birgi halkı katıldı.