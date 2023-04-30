Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, bebek ve oyuncak kütüphanesi açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Oyuncak Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bebeklerimiz güvenli ve temiz bir ortamda akranları ile oynarken, anneler ve babalara da onların yanı başında iyi vakit geçirebilecekleri ortamları oluşturduk.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Oyuncak Kütüphanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Bebeklerimiz güvenli ve temiz bir ortamda akranları ile oynarken, anneler ve babalara da onların yanı başında iyi vakit geçirebilecekleri ortamları oluşturduk." dedi.

Merkez Kayapınar ilçesi Prof. Dr. Aziz Sancar Bebek ve Oyuncak Kütüphanesi açılışına katılan Yavuz, bakanlıkça kültürel dönüşüm projesi olarak kabul edilen bebek ve çocuk kütüphanelerine bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Bakanlık olarak kütüphanemize ismini verdiğimiz, Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar, bu topraklarda doğup büyümüş ve adını bilim tarihine parlak harflerle yazdırmış, hepimiz için gurur kaynağı olan bir vatan evladıdır." diyen Yavuz, şunları kaydetti:

"Geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, mimarları, bilim insanları olacak, ülkemizin umudu çocuklarımıza Prof. Dr. Aziz Sancar'dan daha iyi kim örnek olabilir? İşte bu nedenle, bu değerli bilim insanımızın adını bebek ve çocuk kütüphanemizde yaşatacak olmamızı ben çok önemsiyorum. Son 20 yılda çok önemli merhaleler katettik. Türkiye artık, her alanda öncü ve dünyaya yön veren bir ülkedir. Bu başarının temelinde, dilimiz, kültürümüz, irfanımız ve çalışma azmimiz yatıyor. Bütün bunları miras bırakacağımız çocuk ve gençlerimiz ise bizim en kıymetli hazinelerimizdir."

Yavuz, kütüphaneleri şehirlerin simge yapıları olacak ve kültürel üretimini daha üst seviyeye çıkartacak şekilde tasarladıklarını, bakanlıklarına bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısının bin 271'e ulaştığını, 253 halk kütüphanesini yeniden yapılandırdıklarını ve 68 halk kütüphanesinde de iyileştirilme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Açılışını gerçekleştirdikleri kütüphanenin 3 bin 500 metrekarelik alana sahip olduğunu aktaran Yavuz, devamında şunları kaydetti:

"Kütüphanemizde bebeklerin öğrenme becerilerini artıracak oyuncaklar, dokunmatik kitaplar bulunuyor. Bebeklerimiz güvenli ve temiz bir ortamda akranları ile oynarken, anneler ve babalar da onların yanı başında iyi vakit geçirebilecekleri ortamları oluşturduk. Kütüphanemizde, uzmanlarımız eşliğinde, miniklerimiz ve ailelerine yönelik çocuk gelişimini destekleyici etkinlikler düzenleyeceğiz. Farklı yaş gruplarına hitap eden bu etkinliklerin, çocukların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlarken, bilgi düzeylerini de artıracağına inanıyorum."

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su da kütüphanede her türlü imkanı vatandaşların, çocukların ve bebeklerin hizmetine sunduklarını belirterek, "Buralardan istifade ederek, nice Aziz Sancarlar ve Fuat Sezginler yetişecek ülkemize ve dünyaya değer katacak faydalar olacak." dedi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman da kütüphane hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.