Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Çam'ın kentteki programı, Kırklareli Valiliği ziyaretiyle başladı.

Vali Uğur Turan ile bir araya gelen Çam, daha sonra Atatürk Evi ile Kültür ve Sanat Evi'ni gezdi.

Hızırbey Camisi'ni de ziyaret eden Çam, kentte bir vatandaşın cenaze törenine katıldı.

Çam, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldıktan sonra kentten ayrıldı.