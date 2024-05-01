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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan'da işbirliklerini artırmak için ziyarette bulundu

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan'ın kardeş ve müttefiki olarak karşılıklı işbirliklerini artırmanın, iki ülkenin birlikteliği ve beraber çalışmasının önemli olduğunu söyledi. Çam, 6. Kültürlerarası Diyalog Forumu'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Yunus Erme Enstitüsünü ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan'ın kardeş ve müttefiki olarak karşılıklı işbirliklerini artırmanın, iki ülkenin birlikteliği ve beraber çalışmasının önemli olduğunu söyledi.

Çam, 6. Kültürlerarası Diyalog Forumu'na katılmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Yunus Erme Enstitüsünü ziyaret etti.

???????Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çam, açılışını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaptığı 6. Kültürlerarası Diyalog Forumu'na çeşitli ülkelerden devlet adamları, akademisyenler ve mütefekkirlerin katıldığını belirtti.

Çam, forumda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin dahil dünyada yaşanan zorlukların gündeme geleceğini, kültür, medeniyet ve sanatın gelişimi hususunda da önemli mesajlar verileceğini ifade etti.

Forumda, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zafer sonrasında bölgede yaşananların da ele alınacağını dile getiren Çam, "Azerbaycan'ın kardeşi ve müttefiki olarak buradaki gelişmelerden haberdar olmamız ve karşılıklı işbirliklerini artırmamız önemlidir. Bu coğrafyadaki birlikteliğimiz ve beraber çalışmalarımız önemlidir." dedi.

Çam, dün Bakü'de Türk Kültür ve Miras Vakfının Şura Toplantısı'na katıldığını belirterek, "Türk dünyasının her alanda gelişimine katkı sağlayacak çabalar önemlidir. Türk Kültür ve Miras Vakfı Türk dünyasında önemli entelektüel kapasitelerin oluşmasına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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