Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Edirne'de kütüphane açılışlarına katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Edirne'nin Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde yenilenen halk kütüphanelerinin açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Edirne'nin Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerinde yenilenen halk kütüphanelerinin açılışına katıldı.

Çam, Süloğlu Halk Kütüphanesi'nin açılış programında yaptığı konuşmada, kütüphanelerin yaşamın parçası olan özel yerler olduğunu söyledi.

Çocukların, gençlerin ve vatandaşların toplumsal ihtiyaçlarına uygun yapılan çalışmaların önemine değinen Çam, "Bu çalışmalar neticesinde pek çok vatandaşımız büyük şehirlere, büyük mekanlara gitme ihtiyacı hissetmeden kendi değerlerini ve kültürlerini korumakla birlikte evrensel dünyaya da bir mesaj verebilmektedir." dedi.

Çam, Türkiye'de 1300'e yaklaşan kütüphane sayısının şehir ve ilçelerde artacağını, köylere kadar ulaşacağını dile getirdi.

-"Türk dilinin yaşatılması ve zenginleştirilmesi konusunda önemli bir çaba içindeyiz"

Milli değerlerin gelecek nesillere aktarılması için Bakanlık olarak pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Çam, şöyle devam etti:

"Bizler özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra pek çok kurum ve enstitümüzle milli değerlerimizin, kültürel değerlerimizin, medeniyet yürüyüşümüzün kendi gençliğimiz tarafından keşfedilmesi için büyük bir çaba sarf ettik. Ama aynı zamanda dünyayla paylaşmaya gayret gösterdik.

Türkiye artık sadece ekonomik kalkınmayla değil, aynı zamanda kültürel olarak başta Türk dilinin yaşatılması ve zenginleştirilmesi konusunda önemli bir çaba içinde. İnşallah bu çalışmalar neticesinde buradaki evlatlarımız, kadınlarımız, insanımız üretmiş olduğu eserlerle, yazacağı yeni kitaplarla sadece okuyacağı değil, yeni nesillerin üreteceği çalışmalarla, Bakanlığımız gibi çeşitli yayınevlerinin tercümeleriyle mesajımızın 8 milyarlık dünyaya ulaşmasına aracılık edecekler."

-"Kütüphaneler birer yaşam alanı"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da açılışı yapılan kütüphanelerin kent medeniyetine katkı sağladığını ifade etti.

Kütüphanelerin bir yaşam alanı haline geldiğini belirten Aksal, "Bu mekanlar artık her yaşta insanımıza hitap eden bilgi ve becerinin paylaşıldığı, insanların sosyalleştiği ortamlar haline geldi." diye konuştu.

Aksal, Edirne'ye modern bir halk kütüphanesi kazandırılacağını, ihalesinin 17 Mayıs Çarşamba günü yapılacağını kaydetti.

Lalapaşa Kaymakamı ve Süloğlu Kaymakam Vekili Ömer Bulut da kütüphanenin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti. Kütüphanede incelemede bulunan Çam ve beraberindekiler, öğrencilerle ve atölyelere katılan vatandaşlarla sohbet etti.

Çam, daha sonra yenilenen Lalapaşa İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış programına katıldı.

Kitap kafe, müzik, görsel sanatlar atölyesi ve proje araştırma salonu gibi yeni alanların kazandırıldığı kütüphaneyi gezen Çam, Kaymakam Bulut'tan bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.

Açılışlara, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Vali Yardımcısı Samet Öztürk, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti Edirne milletvekili adayları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.