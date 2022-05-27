Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz 'Başkent Kültür Yolu Festivali'nin detaylarını paylaştı - Haberler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yaptığı basın toplantısında Ankara için gri şehir diye espri yapıldığını belirtirken, 16 gün boyunca 2 buçuk milyon misafiri ağırlayacak olan festivalde yerli yabancı binlerce sanatçı ile yapılacak festivalinAnkara Ulucanlar cezaevi müzesi ileCSO ADA ANKARA arasındaki 4.7 km lik hat arasında gerçekleşeceğini ifade etti.

"ANKARA'NIN KÜLTÜREL MİRASINI SANATLA BİRLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Medya Ankara'da yer alan habere göre Ankara'nın kültürel mirasını sanatla birleştirilerek anlatmaya çalıştıklarını belirten Yavuz, "Tarihi mekanların dolaşılıp görülmesi ve tanıtılması için bir kültür rotası belirledik. Bu rotayı Ulucanlar Cezaevi'nden başlatıyoruz. Ankara Kalesi kesinlikle bu rotanın içinde yer alıyor. Ulus'taki bütün kültürel ve tarihi mekanları etkin bir şekilde kullanarak, festivale katacak bir rota oluşturduk" dedi.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ 28 MAYIS 2022

Festival 28 Mayıs günü konser, opera, bale, dans, söyleşi, sergi, çocuk ve açık hava etkinliklerinin de olduğu çok özel etkinliklerle başlayacak.

Rota üzerinde Hamamarkası olarak bilinen bölgede bulunan Ankara Mevlevihane'sinde Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Mukabelesi gerçekleştirilecek. Festival süresince 10 farklı günde etkinlik tekrar edecek.

Etnografya Müzesi'nde Mehteran Gösterisi

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Türk Tasavvuf Müziği Konseri

Ankara Kale Kapısı'nda Yüksek Sadakat Konseri

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nde Liber Trio Konseri

Büyük Tiyatro'da AİDA, Millet Bahçesinde Anadolu Ateşi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu ve Küçük Tiyatro'da Ankara'mızı, Ankara'mızın tarihini ve değerlerini, sanata ve sanatçıya dair ilginç bilgilerin anlatıldığı birbirinden ilginç konuları içeren söyleşiler.

Rota üzerinde yer alan Bakanlığımıza bağlı müzeler ve özel müzelerde; oyun, gösterim ve atölyelerin olduğu çocuk etkinlikleri

Rota üzerindeki noktalarda ve rota boyunca açık hava etkinlikleri (Tea Party, Floransa Dans Topluluğu, Urban Sketchers, VR Gösterimi)

Kaynak: Medya Ankara







