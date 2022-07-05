Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yunak'ta

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak'ı ziyaret etti.

Yunak Belediye Başkanlığı makam odasında gerçekleştirilen ziyarette Konak, Alpaslan'a ilçeyi tanıttı, doğal güzellikleri ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konak, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'ı daha öncesinde makamında ziyaret etmiştik. Kendisi de ziyaretiyle onurlandırdı. İlçemizin kültürel ve turizm değerleri hakkında istişarede bulunduk. Bakan yardımcımıza samimiyeti ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.