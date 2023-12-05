Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, UNESCO'nun Aşık Veysel'i anma programını değerlendirdi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte vefatının 50. yılında anılan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerinin farklı kültürden insanları bir araya getirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte vefatının 50. yılında anılan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun eserlerinin farklı kültürden insanları bir araya getirdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO işbirliğiyle, Fransa'nın başkenti Paris'te 4 Aralık'ta, "2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı" kapsamında "Dostlar Beni Hatırlasın" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan Mumcu, AA muhabirine programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşık Veysel'i anma etkinliğinin UNESCO'nun tarihi salonunda düzenlendiğini belirten Mumcu, UNESCO'nun 2023 yılını Aşık Veysel anma yılı ilan ettiğini hatırlattı.

Mumcu, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "UNESCO'da Aşık Veysel'in eserleri farklı kültürden insanları bir araya getirdi." dedi.

Aşık Veysel'in barış, hoşgörü ve gönül gözüyle en güzel eserlerini icra ettiğine dikkati çeken Mumcu, "Biz kültürümüzü ve özellikle somut olmayan kültürel mirasımızı dünyaya aktarmada Türkçe yani kendi dilimizle ifade etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Mumcu, Aşık Veysel'in eserlerini Türkçe olarak yaymak için büyük faaliyet gösterdiklerine dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonuna layık olmak için Türk eserlerini, kültürünü, örf ve adetlerini dünyaya yaymak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Vefatının 50. yılında Aşık Veysel

Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuğu olarak 1894'te dünyaya gelen Aşık Veysel, 1973'te Sivrialan'da hayatını kaybetti.

Aşık Veysel'in en unutulmaz eserleri arasında "Uzun ince bir yoldayım", "Dostlar beni hatırlasın", "Güzelliğin on para etmez", "Atatürk'e ağıt", "Beni hor görme", "Beş günlük dünya", "Derdimi dökersem derin dereye", "Kahpe felek", "Kara toprak" yer alıyor.

Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan, şiirlerinde her zaman birlik ve beraberlik çağrısı yapan Anadolu ozanı, vefatının 50. yılında Türkiye ve yurt dışında her neslin dilinden düşürmediği eserleriyle anılıyor.???????