Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bakü'de Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Nagiyev ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bakü'de Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Mumcu, 3. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin kapanış törenine katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da bir dizi temasta bulundu.

Mumcu, ilk olarak Azerbaycan'ın Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev ile bir araya geldi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Azerbaycan Devlet Turizm Ajansının ortak gerçekleştirebileceği faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bu kapsamda yürütülecek çalışmaların iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Görüşmenin ardından Mumcu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'dan kültür ve turizm alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi alan Mumcu, gelecek süreçte planlanacak etkinliklerin, kardeş ülke Azerbaycan'la halihazırda her alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkilere katkı sağlamanın yanı sıra Türk dünyası için de önemli kazanımlara vesile olacağına dikkati çekti.

Türk Şehitliği'ne ziyaret

Mumcu temaslarının ardından beraberindeki heyetle Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

Bakan Yardımcısı Mumcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Mücadele ruhla olur. Azerbaycan'ın bağımsızlığı için ruhuyla mücadele veren Kafkas İslam Ordusu'nun aziz şehitlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.