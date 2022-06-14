Vali Tekbıyıkoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Demircan'a anlamlı hediye

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kendisini makamında ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'a halk ozanı Hacı Taşan'ın plağını pikabıyla hediye etti.

Kırıkkale Valiliğini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, şeref defterini imzaladıktan sonra makamda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Demircan'a halk ozanı Hacı Taşan'ın eserlerinin yer aldığı plağı pikabıyla hediye eden Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale ve Kırşehir'in "Abdallık" kültürünün merkezi olduğunu ifade etti. Tekbıyıkoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin desteğini alarak Hacı Taşan'ın eserlerini tekrar plak haline getirdik. Pikabıyla beraber size hediye ediyoruz" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Güncel