Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan,Tokat'ta kütüphane açılışlarına katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tokat ile Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde kütüphane açılışlarına katıldı.

Demircan, yapımı tamamlanan Tokat Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törenle Tokat ile Artova ve Yeşilyurt ilçelerindeki kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdi.

Demircan, açılışın ardından yaptığı konuşmada, okumak ve yazmanın ikisine birden tefekkür denildiğini söyledi.

Yazmak çizmenin de tasavvur olduğunu anlatan Demircan, "Birincisi tefekkür, ikincisi tasavvur. Yani tefekkür düşünmek, tasavvur da tasarlamak ama hepsi kitapla başlıyor, yazmakla devam ediyor, çizmekle şekilleniyor." ifadesini kullandı.

Yeni ve modern Türkiye'nin bu şekilde oluşacağını anlatan Demircan, şöyle konuştu:

"Buna liderlik yapan bir liderimiz var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Bugün başarmak yetmiyor. Zirvelere çıktıkça iş daha zor. Çünkü hem orada kalmak hem de daha iyisini yapmak lazım. Onun için biz de ister istemez neye bakıyoruz? Gençlerimizin ufkunu genişletmek. Çünkü bulduğu bir yeniliğin sadece kendisine faydası olmuyor. Bütün memlekete katkı veriyor. Bugün bu heyecanla buradayız. Eğer burada içimizdeki bir evladımız ama mimaride ama sanatta ama teknolojide yeni bir ilhamın kaynağını karşılaştığı bir kitaptan veya bir etkinlikten ele geçiriyorsa kendini geliştiriyorsa işte o bir kişi bile bize yeter."