Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ'da Doğada Yaşam Fuarının açılışını yaptı - Haberler

TEKİRDAĞ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çorlu ilçesinde düzenlenen Doğada Yaşam Fuarının açılışına katıldı.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da önemli miktarda karavan imalatı yapıldığını söyledi.

Türkiye'de gezip görülecek çok yer olduğunu ifade eden Demircan, "Türkiye son yıllarda inanılmaz bir turizm destinasyonu oldu ve iddiasını katlayarak devam ettiriyor. Pandemi sürecinde bütün dünya çekinirken, Türkiye sektörüyle, bileşenleriyle, inanılmaz bir atağa kalktı ve yeni hedeflerine doğru hızlı şekilde, emin adımlarla yürümeye devam ediyor." dedi.

Fuarın Tekirdağ'ın turizmine de katkısı olacağını dile getiren Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güney sahillerimizde ne var? Güneş var ve su var, deniz var ve dünyanın dört bir tarafından inanılmaz bir talep var ülkemize. Servisimiz iyi, altyapımız iyi ama en önemlisi sevgimiz güzel. İnsanları ağırlamaktan mutlu oluyoruz. Bu bizim kültürümüzün esasıdır. ve başarımız varsa yarısı bu sevgide ve muhabbettedir. ve Türkiye son yirmi yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerelerden nerelere geldi. Sadece Antalya 15 milyonu geçen turistlere ulaştı. Kültür turizmi de gelişti ülkemizde. İstanbul aldı başını gitti. Türkiye'ye gelen her yüz turistten 40'ı Antalya, 40'ı İstanbul'a geliyor. Bu şu demek; ürettiğimiz medeniyet de inanılmaz bir ilgi çekiyor ve insanlar buralara gelmeyi ve buraların havasını solumayı arzu ediyorlar."

Vali Aziz Yıldırım da Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu belirterek "Tekirdağ'a gelen yerli ve yabancı turist sayısını ve turizmden elde edilen geliri artırarak turizm pazarında Tekirdağ'ın daha iyi yerlere gelmesini sağlama gayreti içerisindeyiz. Bu fuarın ilimizde düzenlenmesi doğa turizmi potansiyelimizin daha da tanınmasına vesile olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demircan ve protokol üyeleri fuarın açılışını yaptı.

Demircan ve katılımcılara Tekirdağ'da bir firma tarafından üretilen elektrikle çalışan kar aracının tanıtımı da yapıldı.

Açılışın ardından Demircan stantları gezerek karavan ve kamp malzemeleri hakkında firma sahiplerinden bilgi aldı.

57 firmanın katıldığı fuar 22 Mayıs'a kadar devam edecek.