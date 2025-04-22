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Kültür ve Spor Bakanları Gençlerin Kültürel Katılımını Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi

Kültür ve Spor Bakanları Gençlerin Kültürel Katılımını Geliştirmek İçin Bir Araya Geldi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin kültürel hayata katılımını artıracak projeler hakkında görüştü. Bakan Ersoy, kültür ve sporun güçlerini birleştirerek gençlere daha erişilebilir hale getirecek adımlar attıklarını belirtti.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görüştü.

Bakan Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde, gençlerimizin kültürel hayata daha aktif katılımını sağlayacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Kültür ve sporun birleştirici gücünü gençlerimiz için daha erişilebilir kılacak ortak adımları ele aldık. Gençlerimizin yaratıcılığını, dinamizmini ve kültürel birikimini geleceğe taşıyacak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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