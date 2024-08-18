Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı kültür ve sanatı buluşturuyor

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı" yerli ve yabancı katılımcıları kültür, sanat ve edebiyat dünyasıyla buluşturuyor.

Bu yıl dokuzuncusu hayata geçirilen fuar, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından yayınevlerinin eserlerini okurlarla buluşturduğu fuarda, söyleşi, sergi ve atölyelerin de aralarında bulunduğu birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Filistin direnişiyle alakalı kitaplar Türkçeye çevrilecek

Filistin Kültür Evi Müdürü Semir Atiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dördüncü kez fuara katıldıklarını dile getirerek, "Standımıza ilgi çok büyük. Sadece kitap değil burada tişört, şapka gibi şeylere de ilgi var. Hem Arap coğrafyasından hem de farklı ülkelerden ziyaretçiler geliyor. Daha önce de derneğimize ve kültürümüze Türk ziyaretçilerden ilgi vardı. Ama özellikle 10 aydır Filistin'de yaşananlardan dolayı ziyaretçilerimiz, kültür anlamında size nasıl yardımcı olabiliriz, diye soruyor. Sürekli bir öneri ve iletişim içerisindeyiz." dedi.

Ellerinden geldiği kadar Filistin direnişiyle alakalı kitaplar bastıklarını söyleyen Atiye, "Önümüzdeki aylarda da bu kitapların Arapçadan Türkçeye tercümesi olacak. Maalesef orada her kesim zarar gördüğü gibi edebiyatçılarımız, yazarlarımız da zarar gördü. Şehit olanlarımız, yaralananlarımız var. Derneğimiz vasıtasıyla oraya elimizden gelen yardımı iletmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kalbimiz İslam ve imanla dolu olduğu zaman çiçek açıyor"

Sergi alanında eserini sanatseverlere sunan sanatçılardan Suriyeli ressam Tuka Mamo, yedi yıldır resimle ilgilendiğini belirterek, "Resim yapmayı kendi kendime öğrendim. Bu fuar çok önemli bir etkinlik. Kültürel olarak farklı bölgelerden Arapları topluyor. Resim sergisi de çok önemli bir alan oldu. Birçok etkinlik burada gerçekleşiyor. Gelen herkes mutlaka buraya uğruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Her yaş grubundan ziyaretçileri olduğunu ve sergilenen eserleri ilgiyle karşıladıklarını paylaşan Mamo, şunları kaydetti:

"Benim eserimin ortasında bir yürek, sağ tarafta Kabe var. Kabe'nin üzerindeki gün doğumu İslam'ın doğuşunu temsil ediyor. Diğer tarafta da Medine Yeşil kubbe, yani Peygamber Efendimizin kabri var. Buranın üzerinde de kendisinin 'hatemül enbiya' yani son peygamber olmasından ötürü gün batımı var. Altın rengi güç anlamına gelir. Bu eserdeki altın işlemeler de imanımızın güçlü olması gerektiğini ifade ediyor. Ortadaki yürekten de çiçekler açıyor. Bu da kalbimiz İslam ve imanla dolu olduğu zaman çiçek açmasını temsil ediyor. Fuara katkılarından dolayı Araplara da Türklere de çok teşekkürler. Hepimiz biriz sonuçta."

Farklı ülkelerden ziyaretçilerin bir arada olduğu bir alan

Uluslararası Doha Kitap Ödülleri Temsilcisi İmad Arabi, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek,"Ödüller geçtiğimiz sene ilan edilmeye başlandı. Yazarlar ve yayıncılar burada. Yani ödüle başvuracak asıl kitleyle burada buluşabiliyoruz. Biz de onun için buradayız. Gerçekten kalabalık ve ilgi gördüğümüz bir fuar oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bir kültür köprüsü olduğunu söyleyen Arabi, "Bu fuara da bu niyetle geldik. Gerçekten de umduğumuzu bulduk. Zira Türkiye'den çok fazla yazar, kültür insanı buraya geldi. Onun dışında fuarın en temel özelliği, çok farklı ülkelerden ziyaretçiler var. Onları bir arada görebileceğimiz nadir alanlardan biri olduğunu gördük. Bu anlamda hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

İsveç Arap Yayıncılar derneği temsilcisi Sameh Alkhalaf ise fuarı çok beğendiklerini ve gelecekte de katılmayı planladıklarını ifade ederek, "Fuarda İsveç'ten tek stant olduğumuz için ziyaretçilerin de hoşuna gidiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ilgi olarak İsveç'te Arapça okuyanların sayısı az olduğu için burada daha fazla ziyaretçi oluyor. İsveç'te de ilgi var ama Türkiye'de Arapça bilen sayısı çok fazla. O sebeple burada daha çok ilgi görüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Bu yıl "Kitap Gelecektir" sloganıyla kapılarını açan fuar, bugün sona erecek.