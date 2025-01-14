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KÜLTÜR SANAT SEN'den Tiyatro Oyunlarına Yönelik İptal İddialarına Tepki

KÜLTÜR SANAT SEN'den Tiyatro Oyunlarına Yönelik İptal İddialarına Tepki
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Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (KÜLTÜR SANAT SEN), bazı tiyatro oyunlarının iptal edileceği iddialarına karşı açıklamalarda bulundu. Sendika, gerici baskılara karşı sanat kurumlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, kamu yöneticilerini göreve çağırdı.

(ANKARA)- Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (KÜLTÜR SANAT SEN), bazı tiyatro oyunlarının iptal edileceği iddialarına ilişkin "Atatürk ilkeleri ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin halkçı ve devrimci kurumları olan ödenekli sanat kurumlarımızın gerici faşist saldırılara karşı korunması tüm kamu yöneticilerinin görevidir. Bu saldırıdaki büyük tehlikeyi göremeyenler Cumhuriyet'in değerlerini koruyamazlar" açıklamasını yaptı.

KÜLTÜR SANAT-SEN, bazı tiyatro oyunlarının iptal edileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hüda-Par'ın baskı ve tehditleri ile 'Karımın Kocaları' adlı oyunun önce adı değiştirilerek 'Evlilik Komedisi' yapılmıştı. Şimdiyse gerici faşist baskılar sebebiyle gösterimden kaldırılacağı iddia edilmektedir. Aynı şekilde Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Dolu Düşün Boş Konuş' isimli oyun içinde benzer bir durumun olduğuna dair iddialar dolaşmaktadır. Atatürk ilkeleri ve laik demokratik  Türkiye Cumhuriyetin halkçı ve devrimci kurumları olan ödenekli sanat kurumlarımızın gerici faşist  saldırılara karşı korunması tüm kamu yöneticilerinin görevidir. Bu saldırıdaki büyük tehlikeyi göremeyenler Cumhuriyetin değerlerini koruyamazlar! Tüm kamuoyunu sanatçıların yanında olmaya ve yetkilileri doğru bir duruş sergilemeye çağırıyoruz.

"Sanatın ve sanatçının yanındayız"

Ne yazık ki haberler yetkililerin Devlet Tiyatrolarının misyonuna uygun bir tutum alamadıklarını göstermektedir. Sanat kurumları ve sanatçıların korunması Anayasamız ve yasalarımız ile  güvence altına alınmıştır. Gerici faşist saldırılar karşısında gerekli mücadeleyi göstermek yerine geri adım atılması yetkililerin zaaf içinde olduklarını göstermektedir. Ne ülkemizi ne sanatçılarımızı ne de sanat kurumlarımızı bu gerici, faşist zihniyete teslim etmeyeceğiz. Sanatın ve sanatçının yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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