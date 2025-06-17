Kültür Bakanlığı'ndan Mehmet Erenler için Taziye Mesajı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Erenler için taziye mesajı yayımlayarak, Erenler'in müziğe katkılarını ve duygusal eserlerini anımsattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Mehmet Erenler için taziye mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Halk Müziği'nin duayen ismi, bağlama ustası ve yorumcu Mehmet Erenler'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 'Değmen benim gamlı yaslı gönlüme', 'Karpuz kestim yiyen yok', 'Bir çift turna gördüm' gibi eserlerle hafızalara kazınan, müziğimizin özünü ve ruhunu nesilden nesile aktaran Erenler'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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