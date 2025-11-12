Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin aldığı ihalelerde kamu zararı tespitleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin aldığı bazı ihalelerde 633 milyon 733 bin 310 lira kamu zararı tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından "2023 yılı İstanbul geneli muhtelif organizasyonlar ile tanıtım-duyuru çalışmaları ve baskılı materyallerin temini hizmet alımı işi" kapsamında 216 kalemden oluşan bir ihalenin açık usulle gerçekleştirildiği ve ihale dokümanının 4 firma tarafından indirildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Özer Atık Yönetimi Taşımacılık Temizlik İnşaat Gıda Sanayi ile Kültür AŞ'nin ihale için teklif sunduğu, ancak Özer Atık'ın Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemine katılım ve yeterlik bilgilerini girmemesi nedeniyle teklifinin geçersiz sayıldığı anlatılan iddianamede, ihalenin ise 555 milyon 402 bin lira artı KDV bedelle Kültür AŞ'de kaldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarının işlendiği aktarılan iddianamede, Kültür AŞ tarafından 403 milyon 386 bin 752 lira tutarındaki işlerin 18 kısma ayrılarak davet usulü ile alt yüklenicilere verildiği anlatıldı.

İddianamede, ihalenin uygulama sürecinde yapılan işlemlerle 296 milyon 404 bin liralık kamu zararına yol açıldığı aktarılan iddianamede, bilirkişi, vergi ve MASAK raporu ile tanık beyanları, HTS-baz verileri, kolluk araştırma tutanakları, bir kısım şüphelilerin itiraf mahiyetindeki beyanları eylem delilleri olarak yer aldı.

Taşeron firma yetkililerinin yaptıkları işten fazlasını ya da konuyla alakalı olmayan şirketlere fatura kestikleri belirtilen iddianamede, "Bu şekilde alakasız şirketlere fatura kestirilmesinin sebebi, yapılan iş için harcanan tutarı şişkin göstermekten kaynaklı olup, bu faturalar en sonunda dolandırılarak, Güldem Şık'ın organize etmesiyle alt ihaleyi alan firmaya, alt ihaleyi alan firma tarafından da Kültür AŞ'ye fatura edilmiş ve işin gerçek değerinin çok daha üzerinde bir miktar ile yapıldığını gösteren sahte faturalarla Kültür AŞ'nin kasasından çıkarılan bu paralar İmamoğlu suç örgütü içerisinde kurulan 'sistem' isimli yapıya aktarılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Sadece 1 kalem hizmet yerine getirildi

İddianamede, 2022 yılı İstanbul geneli muhtelif organizasyonlar ile tanıtım-duyuru çalışmaları ve baskı materyallerinin temini hizmet alımı işi kapsamında da 225 kalemden oluşan ihalede, 3 ayrı firmanın talep üzerine teklif verdiği, yaklaşık maliyeti 219 milyon 317 bin 800 lira olarak belirlenen iş için 8 firmanın doküman indirmesine rağmen, ihaleyi Kültür AŞ'nin 208 milyon 494 bin 475 lira teklifi ile kazandığı, bu ihalede kamunun 45 milyon 501 bin 310 lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, 173 milyon 84 bin 200 lira tutarındaki mal-hizmet kalemlerinin Kültür AŞ tarafından 14 ayrı kısma bölünerek 9 ayrı firmaya verildiği, 2 milyon 833 bin 125 lira tutarındaki 7 kalem hizmetin Kültür AŞ'de kaldığı ve sadece 1 kalem ve 1 milyon 643 bin 476 lira tutarında hizmetin yerine getirildiği aktarıldı.

İddianamede, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde yapılacak resmi bayram, özel gün kutlamaları, yatırım ve hizmet temel atma ve açılış törenleri, muhtelif etkinlik ve organizasyon ile etkinliklerin tanıtım-duyuru çalışmaları ve muhtelif baskılı materyallerin hazırlanması hizmet alımı işi kapsamında, 320 milyon 105 bin 500 tutarında ihale yapıldığı, ihale dokümanının 5 firma tarafından indirilmesine rağmen sadece Kültür AŞ'nin teklif vererek kazandığı belirtildi.

Kültür AŞ'nin işlerin tamamını ihaleyi aldıktan sonra alt yüklenicilere devrettiği aktarılan iddianamede, durumun rekabeti ortadan kaldırarak kamu zararına yol açtığı ifade edildi. İddianamede, kamu zararının 177 milyon 610 bin lira olduğu aktarıldı.

Medya AŞ'den 114 milyon liralık kamu zararı

İBB Başkanlığınca 2023 yılı muhtelif video çekimleri, film yapımları, kitap ve dergi basımları, medya/basın takip hizmetleri ile mobil iletişim araçları temini hizmet alımı işi kapsamında ihaleye çıkıldığı aktarılan iddianamede, doküman indirilenlerin sayısının 2 olduğu, ihaleye tek Medya AŞ'nin katıldığı ve 283 milyon 233 bin liralık teklifin ihale komisyonunca kabul edildiği belirtildi.

İddianamede, 39 kalem işten 174 milyon 848 bin 500 lira tutarındaki 34 kalem işin Medya AŞ tarafından İBB'nin onayıyla alt yüklenicilere yaptırılmak üzere 13 ayrı firmaya verildiği, geriye kalan 5 kalem işin de Medya AŞ'de kaldığının anlaşıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, "İmamoğlu suç örgütünün Kültür ve Medya AŞ nezdinde yapılan alt ihaleleri bir gelir kapısı olarak görmesinden kaynaklı olarak, yapılan alt ihalelerin örgüte müzahir firmalar üzerinde kalmasını sağlamak için tamamen kurgusal bir ihale sistemi işletilmiş olup, bu husus dosya kapsamına yansıyan birçok şahsın beyanı ile açıklığa kavuşmuştur." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, yapılan ihalelerde kamunun 114 milyon 218 bin lira zarara uğratıldığı aktarıldı.